La nuova legge catalana impone l'uso del certificato verde per accedere a bar, ristoranti e palestre

(LaPresse) – Migliaia di manifestanti hanno marciato nel centro di Barcellona per protestare contro la vaccinazione anti-Covid e contro l’introduzione dei passaporti sanitari nella regione autonoma della Catalogna. La nuova legge in merito è entrata in vigore dopo che l’Alta Corte catalana l’ha approvata il 25 novembre: la popolazione è obbligata a produrre un codice QR valido che attesta la vaccinazione ed è rilasciato dall’autorità sanitaria regionale se vuole accedere a luoghi pubblici come ristoranti, bar e palestre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata