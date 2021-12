Il primo cittadino celebra in piazza il traguardo

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in piazza Vittoria per partecipare alla somministrazione del 100millesimo vaccino anti Covid ad opera dei farmacisti. “Un traguardo importante, serve la collaborazione di tutti per vincere questa sfida. Lavoriamo a un Natale sicuro e ampliare gli hub sul territorio è una strategia vincente”, ha dichiarato il primo cittadino partenopeo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata