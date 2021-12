I nuovi casi sono 20.497 con un tasso di positività al 2,9%. Crescono di 5 unità le terapie intensive

Nuova impennata dei contagi da Covid-19 in Italia con numeri che non si vedevano da inizio aprile. Nelle ultime 24 ore i casi registrati hanno superato le 20 mila unità, attestandosi a quota 20.497 a fronte di 716.287 tamponi. Il tasso di positività è al 2,9%. Lo evidenzia l’ultimo bollettino del ministero della Salute. Crescono anche i decessi: ne sono stati registrati 118 in 24 ore per un totale da inizio pandemia che raggiunge quota 134.669. In aumento anche i numeri degli ospedali. Le terapie intensive in totale sono 816, +5 rispetto a giovedì a fronte di 76 ingressi giornalieri. I ricoveri ordinari in totale sono 6483, +150 in 24 ore.

