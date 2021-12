Il comandante Ciro Esposito: "Numeri positivi, campagna di sensibilizzazione ha funzionato"

(LaPresse) La Polizia Municipale di Napoli ha effettuato oltre trecento controlli presso le stazioni della Linea 1 della Metropolitana e le funicolari. Solo in dieci sono risultati sprovvisti di green pass e sono stati sanzionati. “Numeri positivi”, ha commentato Ciro Esposito comandante della Polizia Municipale. “Significa che la campagna di sensibilizzazione ha funzionato. ma non bisogna abbassare la guardia, in gioco c’è la salute pubblica”.

