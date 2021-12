Aumentano i controlli delle forze dell'ordine nella zona del Tridente

(LaPresse) Al via da oggi fino alla mezzanotte di venerdì 31 dicembre l’ordinanza voluta dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che prevede l’obbligo di mascherina all’aperto nei luoghi affollati della Capitale per limitare il contagio da covid soprattutto nelle vie dello shopping natalizio. Particolare attenzione da parte delle forze dell’ordine nella zona del Tridente che comprende via del Corso, via di Ripetta, via del Babbuino, piazza di San Lorenzo in Lucina, piazza del Parlamento, piazza San Silvestre, largo Chigi, largo Carlo Goldoni, piazza di Spagna, piazza del Popolo, via della Croce, via dei Condotti, via Borgognona e via Frattina.

