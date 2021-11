Lo ha annunciato l'assessore alla Sanità. Nelle ultime ore il tasso di positività della zona è al 3,8%

L’Alto Adige entra in zona gialla: “Oramai siamo gialli”, ha annunciato Thomas Widmann, assessore alla Sanità dell’Alto Adige nel corso della conferenza stampa sulle decisioni della Giunta. “La zona gialla scatta dal prossimo lunedì, non cambia tanto in termini di regole, ma se non facciamo niente contro le catene delle infezione diventeremo arancioni e rossi”, ha aggiunto.

I dati delle ultime ore in Alto Adige

Sono 470 i nuovi casi Covid registrati in Alto Adige nelle ultime 24 ore a fronte di 12.091 tamponi processati per un tasso del 3,8%. È quanto emerge dal bollettino dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige: in dettaglio 154 sono emersi da 1.123 tamponi molecolari e 316 da 10.968. Nessun decesso è stato comunicato per lo stesso arco temporale per un totale di 1.240 da inizio pandemia. Alle 19 di ieri il dato dei ricoveri vedeva 93 persone in reparto, 61 in postacuti, 3 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco, 12 in terapia intensiva. I nuovi guariti sono 64.

