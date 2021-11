L'Organizzazione mondiale della Sanità: "Rischio per diffusione ma non si sa ancora se sia più trasmissibile o eluda vaccini"

L’Organizzazione mondiale della sanità interviene sulla variante Omicron del coronavirus. “Date le mutazioni che possono conferire un potenziale vantaggio di trasmissibilità per il virus, la probabilità di una potenziale ulteriore diffusione di Omicron a livello globale è elevata. Viste queste caratteristiche, potrebbero esserci futuri picchi di Covid-19, che potrebbero avere gravi conseguenze, a seconda di una serie di fattori, incluso il luogo in cui si verificheranno i picchi. Il rischio globale complessivo relativo alla nuova variante Omicron è valutato come molto elevato”, si legge in un documento dell’Oms inviato a tutti i Paesi membri, nel quale si precisa che “a oggi non sono stati segnalati decessi legati alla variante di Omicron”.

“Non sappiamo ancora se Omicron sia associata a una maggiore trasmissione, a sintomi più gravi, a più rischio di contagi o a più rischio di eludere i vaccini”, ha detto il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus, partecipando a una riunione speciale degli Stati membri. “In effetti, Omicron dimostra proprio perché il mondo ha bisogno di un nuovo accordo sulle pandemie”, ha poi sottolineato Tedros.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata