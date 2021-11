Sajid Javid ha annunciato il blocco dei voli da sei paesi africani

(LaPresse) Il ministro della Salute britannico Sajid Javid ha annunciato che dalle 12 di venerdì saranno vietati i voli da sei paesi africani a seguito della scoperta di una nuova variante Covid che eluderebbe gli attuali vaccini. Il divieto scatterà per i voli dal Sudafrica, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Lesotho ed Eswatini. “Chiederemo a chiunque arrivi da quei paesi dalle 4 del mattino di domenica di mettersi in quarantena negli hotel”, ha aggiunto l’esponente del governo britannico. Per chi arriva o è arrivato prima di quel momento l’indicazione è quella di autoisolarsi e fare il tampone.

