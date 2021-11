L'ordinanza siglata dal governatore Kompatscher per frenare la quarta ondata di Covid

Stretta in Alto Adige per la quarta ondata di coronavirus: coprifuoco in 20 comuni alle 18, chiuse le discoteche e le sale da ballo.

I comuni coinvolti

Il coprifuoco e la chiusura anticipata alle ore 18 di bar e ristoranti riguarda i Comuni di Rodengo, San Pancrazio, Caines, Vandoies, Ultimo, Martello, Castelbello Ciardes, Naz-Sciaves, Senales, Plaus, Castelrotto, Marlengo, Laion, Postal, Ortisei, Moso in Passiria, Funes, Santa Cristina Valgardena, Rasun Anterselva e Rio di Pusteria, come si legge nell’ordinanza siglata dal governatore Arno Kompatscher. In questi Comuni scatta anche l’obbligo Ffp2 nei negozi e nei mezzi pubblici dai 6 anni in su, e sono sospesi tutti gli eventi pubblici in luoghi chiusi Chiudono teatri e cinema e sono altresi’ sospese le prove.

Tra le 20 e le 5 spostamenti solo per motivi essenziali

“Tra le ore 20.00 alle ore 5.00 del giorno successivo non sono consentiti gli spostamenti all’interno o verso l’esterno del territorio comunale, salvo per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di urgenza”. “Per gli spostamenti consentiti tra le ore 20.00 alle ore 5.00 del giorno successivo gli interessati hanno l’onere di comprovare la sussistenza delle situazioni che consentono lo spostamento con la presentazione di un’autodichiarazione”, si legge nell’ordinanza.

