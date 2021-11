Il tasso di positività sale al 2,3%. Aumentano ancora i ricoveri nei reparti ordinari e in terapia intensiva

Sono 6.404 i nuovi casi di Covid in Italia, secondo quanto riportato dal Bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

I tamponi processati – tra molecolari e antigenici – sono stati 267.570.

Il tasso di positività è in leggera risalita e si attesta al 2,3%.

I decessi sono 70, che portano il totale a 133.247 vittime da inizio pandemia.

Ancora in aumento le degenze. I ricoveri nei reparti Covid ordinari sono 162 in più, per un totale di 4.507 pazienti, mentre i posti letto occupati in terapia intensiva crescono di 29 unità, per un totale di 549 pazienti in condizioni più gravi.

