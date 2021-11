Il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico, in visita al bene confiscato 'La Gloriette'

(LaPresse) “Penso che fino ad adesso il Governo ha fatto sempre le operazioni giuste. Ha lavorato un passo alla volta e si continuerà nel senso che le indicheranno Governo e autorità sanitarie insieme al parlamento”. Così il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico, in visita al bene confiscato ‘La Gloriette’, rispondendo a una domanda sulle possibili limitazioni per i no vax.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata