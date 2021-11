Le parole del generale durante un intervento al Salone Orientamenti di Genova

(LaPresse) Lungo intervento del generale Francesco Paolo Figliuolo che ha parlato in video collegamento al salone Orientamenti, in corso a Genova. Il commissario straordinario all’emergenza covid si è rivolto soprattutto ai giovani presenti in sala. “La cosa di cui sono più orgoglioso è che i giovani hanno raggiunto una percentuale di vaccinazione che si avvicina a quella delle classi più anziane, quindi c’è proprio questo collegamento fra nonni e nipoti”, ha detto Figliuolo che ha poi aggiunto: “I giovani stanno dando a tutti noi, a quelli dell’età di mezzo, una grande lezione. Loro si fidano della scienza, sono pronti al futuro, sanno cosa vuol dire mettersi in sicurezza. E sono anche generosi perché mettono in sicurezza anche i propri nonni”.

