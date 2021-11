Così il governatore della Campania a margine di un evento a Napoli

(LaPresse) “Vorrei mandare qui, da Napoli, un messaggio di solidarietà ai nostri concittadini di Trieste, del Friuli, una realtà che è stata violentata dalla stupidità e dell’irresponsabilità di chi ha rovinato una comunità alla quale siamo legati tutti quanti per tante ragioni”. Così il governatore della Campania Vincenzo De Luca, a margine della firma del protocollo tra la Regione e l’Ordine degli Psicologi della Campania per il supporto a bambini e adolescenti in caso di disagio.

