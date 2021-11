La ministra per il Sud: "La strategia del governo su vaccini e Green Pass va nella giusta direzione"

“I numeri in Italia sono diversi rispetto a quelli in Austria e Germania. Questo testimonia che la strategia del governo su vaccini e Green Pass va nella giusta direzione. Tutte le Regioni sono ancora in bianco, il sistema sanitario regge e, nonostante l’aumento dei contagi, la situazione è sotto controllo. Non vuol dire che possiamo abbassare la guardia. Bisogna essere grati alle autorità sanitarie, al generale Figliuolo e al governo. Se avessimo dato retta a chi diceva che bisognava abbassare la guardia, oggi saremmo nelle condizioni di austriaci e tedeschi”. Lo ha detto la ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, a margine dell’incontro con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che si è tenuto a Palazzo San Giacomo. “Se la situazione dovesse peggiorare, siamo pronti a prendere ogni decisione utile per scongiurare l’avvento della quarta ondata, che in Europa sta assumendo dimensioni preoccupanti. Questo, al momento, ancora non c’è in Italia, ma siamo pronti a intervenire qualora la situazione dovesse peggiorare”, ha aggiunto Carfagna, a margine dell’incontro con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che si è tenuto a Palazzo San Giacomo.

