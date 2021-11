Il consulente della Regione Lombardia: "Non c'è una via di mezzo, il virus non ha sensibilità"

“Come sarà il Natale quest’anno? Vaccinatevi e saremo tranquilli. Pù ci vacciniamo e più saremo tranquilli per quello che riguarda le prossime festività. Non c’è una via di mezzo, non c’è compromesso o mediazione, il virus da questo punto di vista non ha sensibilità”. Lo ha detto nel corso di una conferenza stampa l’ex capo della Protezione civile e consulente della regione Lombardia, Guido Bertolaso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata