Ennesimo sabato di proteste: "Prima volta a Gorizia e dimostreremo che siamo pacifici"

(LaPresse) Sono circa 150 le persone presenti, attualmente, alla protesta no green pass di Gorizia: secondo quanto si è appreso, è atteso l’arrivo di manifestanti da Trieste in treno. “Anche Trieste – ha detto un manifestante – condivide la battaglia che facciamo a Gorizia, che dobbiamo fare in tutta Italia e in tutto il mondo contro questa discriminazione per quelli che non sono vaccinati. Io sono dell’idea che la libertà è sacrosanta”. In questo momento, tra i partecipanti, si respira un clima di attesa. “E’ la prima volta per noi di un corteo a Gorizia, dimostreremo che siamo pacifici” ha aggiunto.

