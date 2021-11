La leader di FdI: "Noi siamo contrari"

(LaPresse) – “La proroga dello Stato di emergenza è una misura sulla quale Fratelli d’Italia non è d’accordo. Ricordo che l’Italia è l’unica nazione del mondo che ha applicato il green pass con con la rigidità con cui lo ha applicato, facendo delle cose che dal punto di vista del nostro ordinamento sono anche abbastanza forti, come sul diritto di lavorare”, afferma Giorgia Meloni durante una conferenza stampa di Fratelli d’Italia. “Se in tutto questo proroghi anche lo stato di Emergenza qualcosa non funziona – spiega Meloni -. Se lo proroghi devi dire che hai sbagliato qualcosa. Se non hai sbagliato qualcosa non puoi prorogare lo Stato di emergenza. Le due cose non stanno insieme”.

