Centinaia di persone in marcia verso il Parlamento a Wellington

(LaPresse) Centinaia di persone hanno marciato verso il Parlamento a Wellington, in Nuova Zelanda, per protestare contro il lockdown e l’obbligo vaccinale. Il corteo era guidato da manifestanti in sella a motociclette mentre marciavano per le strade della città, gridando “libertà” e portando striscioni con la scritta “niente più controllo”.

Il primo ministro Jacinda Ardern ha affermato che i manifestanti non erano rappresentativi dei neozelandesi, la maggior parte dei quali è già stata vaccinata. Ardern ha dichiarato che il lockdown a Auckland, la più grande città del Paese, dovrebbe concludersi alla fine di questo mese, con alcune restrizioni sul coronavirus allentate a partire da martedì 9 novembre. Auckland è stata in lockdown per quasi tre mesi dopo la diffusione della variante Delta. L’epidemia ha causato finora oltre 7.700 casi, con circa 150 nuove infezioni segnalate ogni giorno nell’ultima settimana.

