Lo annuncia una nota del ministero della Salute

Il governo di Singapore ha dichiarato che non coprirà più i costi medici delle persone “non vaccinate per scelta”, che costituiscono la maggior parte dei nuovi casi di Covid e di ricoveri nella città-stato. “Attualmente, le persone non vaccinate costituiscono una maggioranza considerevole di coloro che richiedono cure ospedaliere intensive e contribuiscono in modo sproporzionato alla pressione sulle nostre risorse sanitarie”, ha affermato il ministero della Salute in una nota.

A Singapore vaccinata l’85% della popolazione

“I pazienti Covid-19 che non sono vaccinati per scelta possono comunque attingere a regolari accordi di finanziamento dell’assistenza sanitaria per pagare le bollette, ove applicabile”, ha aggiunto. L’85% delle persone a Singapore sono completamente vaccinate e il 18% ha ricevuto il richiamo.

