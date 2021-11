Chi non ha ricevuto la dose sarà escluso da ristoranti, centri estetici, cinema, mostre ed eventi

Scatta oggi il lockdown per i non vaccinati in Austria: nel Paese rappresentano l’87,7% dei ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Chi non ha ricevuto il vaccino sarà escluso da ristoranti, centri estetici, cinema, mostre ed eventi. Picco di contagi in Centro Europa: in Germania incidenza settimanale record, la più alta da inizio pandemia: 201,1 ogni 100mila abitanti.

