L'iniziativa sorta spontanea dopo il gesto di una giovane che ha perso il fratello

(LaPresse) Il 25 gennaio, Rima Samman ha scritto il nome di suo fratello Rami – morto per Covid – su una pietra e lo ha posizionato su una spiaggia di Belmar, nel New Jersey. Da quel momento un memoriale improvvisato è nato intorno a quella prima pietra, tanto che a luglio erano più di 3.000 le pietre in ricordo delle vittime. Samman e altri volontari hanno deciso così di preservare il memoriale e ripararlo dalle intemperie del mare mettendo le pietre all’interno di alcune vetrine. Il Rami’s Heart Covid Memorial, si trova ora all’Allaire community farm, a Wall Township.

