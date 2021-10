Negli Usa Food and Drug Administration ha approvato la vaccinazione tra i 5 e gli 11 anni

(LaPresse) Le autorità sanitarie degli Stati Uniti hanno approvato il vaccino anticovid a basso di Pfizer per i bambini. La Food and Drug Administration ha approvato, infatti, il vaccino della casa farmaceutica per i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni. La dose per i bambini piccoli è un terzo di quella raccomandata per gli over 12 anni.

