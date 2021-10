Il portavoce del Coordinamento 15 ottobre ha ribadito al ministro le richieste del movimento: eliminazione di green pass e obbligo vaccinale. Il governo risponderà martedì

Il ministro delle Politiche Agricole, il triestino Stefano Patuanelli, ha incontrato Stefano Puzzer, leader dei portuali di Trieste, da giorni in agitazione contro il green pass. “È stato un incontro cordiale, in cui Puzzer ha avanzato 3 richieste specifiche” ha sottolineato Patuanelli che “Come rappresentante del Governo” ha preso l’impegno di riferire in Consiglio dei Ministro circa l’incontro. “Abbiamo tutti convenuto sull’importanza del mantenere ogni tipo di manifestazione distante da ogni tipo di violenza” ha poi precisato il ministro delle Politiche agricole.

Il leader del Coordinamento 15 ottobre è poi intervenuto nella centrale Piazza Unità d’Italia dando ulteriori ragguagli in merito all’incontro con il ministro: “Gli abbiamo detto che il Governo deve chiedere scusa per quanto accaduto lunedì a Trieste” ha detto Puzzer. “Il ministro Patuanelli ci ha detto che sottoporrà le nostre richieste al Governo, che ci risponderà martedì. Una volta sentita la risposta, decideremo cosa fare”.

Tra le richieste l’eliminazione di green pass e obbligo vaccinale. “L’incontro non si è tenuto in prefettura, ma questa non è una resa. Si è presentato solo il ministro Patuanelli, gli abbiamo fatto presente che ci saremmo aspettati anche un altro ministro. Sulle nostre richieste (eliminazione di green pass e obbligo vaccinale, scuse del Governo per lo sgombero dei manifestanti no green pass al Varco 4 del Porto di Trieste da parte della polizia) abbiamo ribadito che non siamo disposti né a trattare né a trovare alcun tipo di accordo”, ha continuato Puzzer. “La protesta continua, deve continuare in tutte le piazze italiane. Martedì il Governo risponderà alle nostre richieste, poi decideremo”.

