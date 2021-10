Gli agenti presidiano l'area nonostante l'annullamento del corteo

Dopo l’annullamento del corteo No Green Pass – previsto per venerdì 22 ottobre – da parte del Coordinamento 15 ottobre per evitare infiltrazioni di estremisti, a Trieste l’attenzione rimane ai massimi livelli per il possibile arrivo di manifestanti. Si teme che possano comunque giungere in città migliaia di persone. La situazione in Piazza Unità d’Italia è tranquilla: presenti pochi manifestanti, diversi giornalisti e la polizia. I varchi di accesso a Trieste sono presidiati dalle forze dell’ordine, così come la stazione ferroviaria e altri punti sensibili della città.

