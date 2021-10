I manifestanti partiti da piazza della Scala

Fiaccolata di protesta no green pass a Milano dove circa 300 persone, secondo fonti della questura, sono partite da piazza della Scala arrivando in piazza Duomo. Qui i manifestanti hanno intonato cori a sostegno della piazza di Trieste e scandito ripetutamente lo slogan ‘La gente come noi non molla mai”.

