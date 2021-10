La presidente della Commissione europea: "L'Ue ha esportato oltre 1 miliardo di dosi in 10 mesi"

“Lavoro a stretto contatto con il primo ministro Draghi e il presidente Biden per radunare i leader del G20 al vertice di Roma la prossima settimana dietro questo ambizioso obiettivo: sconfiggere la pandemia globale“. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in una dichiarazione alla stampa.

L’Ue ha esportato più di 1 miliardo dosi in 10 mesi

“Abbiamo raggiunto un traguardo importante nella consegna dei vaccini Covid-19 al mondo. L’Unione Europea ha esportato oltre 1 miliardo di dosi di vaccino in tutto il mondo, negli ultimi dieci mesi. I vaccini prodotti nell’Ue sono stati spediti in più di 150 paesi in tutti i continenti: dal Giappone alla Turchia, dal Regno Unito alla Nuova Zelanda, dal Sudafrica al Brasile. Abbiamo consegnato circa 87 milioni di dosi ai paesi a basso e medio reddito attraverso Covax. È chiaro che l’Unione europea è il più grande esportatore di vaccini Covid-19. Abbiamo sempre condiviso i nostri vaccini in modo equo con il resto del mondo. Abbiamo esportato tanto quanto ne abbiamo consegnato ai cittadini dell’Ue. Infatti, almeno un vaccino su due prodotto in Europa viene esportato”. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in una dichiarazione alla stampa.

