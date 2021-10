Scende il numero di persone malate in terapia intensiva

Sono 2772 i casi di positività al Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il quotidiano bollettino del Ministero della Salute. I decessi sono stati 37. Gli attualmente positivi sono 80.451 mentre i deceduti dall’inizio della pandemi. Calano nettamente (-113) i ricoveri in area medica in Italia di pazienti positivi al Covid-19. Scende anche il numero di malati in terapia intensiva (-3). Attualmente i ricoverati con sintomi sono 2.552, quelli in terapia intensiva 367 con 19 ingressi giornalieri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata