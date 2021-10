Il ministro per i Rapporti con il Parlamento sulle decisioni che dovrà prendere il governo

(LaPresse) “Il M5S ha chiesto un allentamento delle maglie per l’apertura di teatri, musei, cinema e gli eventi al chiuso, che riguardano lo sport e le discoteche. Siamo convinti sia il momento allentare le maglie, per aumentare la partecipazione soprattutto a chi ha avuto gravi danni durante il lockdown”. Tra le ipotesi anche “andare oltre il 35% della capienza per le discoteche“. Lo dice il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà. Alla domanda sull’ipotesi di arrivare al 100% per cinema e teatri, risponde: “Pensiamo si possa fare”.

