Seggi speciali per le parlamentari per i positivi al Covid

(LaPresse) – Gli elettori in quarantena votano anticipatamente in Repubblica Ceca in seggi drive-through allestiti per l’occasione. La modalità riguarda cittadini positivi al Covid o di ritorno da paesi dai quali è necessario osservare l’isolamento al ritorno in patria. Le elezioni parlamentari sono in programma nel paese l’8 e il 9 ottobre.

