Calano ricoveri ordinari e in terapia intensiva

Sono 3.405 i nuovi casi di Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore su 293.469 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta all’1,2%. 24 le vittime sono stati 52 (ieri erano 51), mentre i guariti sono 4.007. 11 in meno i ricoveri in terapia intensiva (che raggiungono quaota 429) rispetto alle 24 ore precedenti, calano invece di 87 unità i ricoveri negli altri reparti Covid.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata