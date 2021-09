Il tasso di positività all'1,2%. In calo ricoveri ordinari e terapie intensive

Sono 3.804 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia a fronte di 308.836 tamponi per un tasso di positività all’1,2%. Lo evidenzia l’ultimo bollettino pubblicato dal ministero della Salute. I decessi sono 51 per un totale aggiornato da inizio pandemia che arriva a quota 130.921. Continuano a calare i numeri degli ospedali. Le terapie intensive diminuiscono di 10 unità a quota 440 mentre i ricoveri ordinari scendono a 3.198 (-119 in 24 ore).

La Regione con il maggior incremento di contagi è la Sicilia, +500, davanti a Veneto, +472, e Lombardia, +401.

Leggi anche i numeri del 29 settembre

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata