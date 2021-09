Processati oltre 295mila tamponi. Il tasso di positività si attesta all'1,1%. In calo ricoveri ordinari e in terapia intensiva

Sono 3.212 i nuovi casi di Covid in Italia, secondo quanto diffuso dal Bollettino del Ministero della Salute. I tamponi processati – tra molecolari e antigenici – sono 295.452. Ieri i positivi erano stati 2.985 con 338.425 test.

Il tasso di positività si attesta all’1,1%, in leggero rialzo (+0,2%) rispetto a 24 ore fa.

I morti sono 63 (ieri erano stati 65), per un totale di 130.870 vittime da inizio pandemia. I guariti sono invece 6.042.

I pazienti ricoverati nei reparti Covid ordinari sono 3.317, 101 in meno rispetto a ieri, mentre quelli che si trovano in terapia intensiva sono 450, in calo di nove unità rispetto al giorno precedente.

