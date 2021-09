Tasso di positività all'1,1%. In calo ricoveri e terapie intensive

Sono 3.212 i nuovi casi di Covid in Italia, con oltre 295mila (295.452) tamponi secondo i dati del Ministero della Salute. Il tasso di positività è all’1,1%. 63 i morti. I pazienti ricoverati nei reparti Covid ordinari sono 3.317, 101 in meno rispetto a ieri, mentre quelli che si trovano in terapia intensiva sono 450, in calo di nove unità. Prosegue, intanto, la crescita economica dell’Italia. “Il motivo è la vaccinazione, alla base della ripresa e del ritorno dei bambini a scuola”, ha dichiarato il premier Draghi dopo l’approvazione della nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza.

