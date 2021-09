La città della Nuova Zelanda resta in lockdown

(LaPresse) – 45 casi di Covid in un giorno mercoledì a Auckland in Nuova Zelanda nell’ambito di una crescita di contagi nell’ultimo mese nel paese. La cittàè stata posta nuovamente in lockdown. Le autorità sanitarie hanno chiesto alle aziende di esortare i propri dipendenti a vaccinarsi. Il 64% dei neozelandesi ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid.

