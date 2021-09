Processati oltre 122mila tamponi. Il tasso di positività sale al 2%. In calo i ricoveri in terapia intensiva

Sono 2.407 i nuovi casi di coronavirus in Italia, secondo quanto emerge dal Bollettino quotidiano del Ministero della Salute. I tamponi processati – tra molecolari e antigenici – sono 122.441.

Il tasso di positività risale e si attesta al 2% (ieri era stato dell’1,45%).

I decessi sono 44, per un totale di 130.354 vittime da inizio pandemia.

I guariti nelle ultime 24 ore sono 3.393, per un totale di 4.395.648 da febbraio dello scorso anno.

Aumenta di 21 pazienti il numero di ricoveri nei reparti Covid ordinari (3.982 in totale), mentre sono 6 in meno (523 in totale) i pazienti ricoverati in terapia intensiva.

