l presidente russo si era vaccinato con Sputnik la scorsa primavera

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che si metterà in autoisolamento, a causa di alcuni casi di Covid-19 nel suo entourage. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Ria, in seguito a una conversazione telefonica tra Putin e il corrispettivo del Tagikistan Emomali Rahmon. Al momento non vengono forniti ulteriori dettagli sulla durata della quarantena. Il presidente russo si è vaccinato con Sputnik la scorsa primavera.

