Si parte dal quartiere Torrino, nell'istituto comprensivo Pallavicini, dove oggi sono stati provati 50 test salivari su altrettanti alunni della terza media

(LaPresse) E’ iniziata la sperimentazione dei test salivari nelle scuole pilota del Lazio. Si parte dal quartiere Torrino, nell’istituto comprensivo Pallavicini, dove oggi sono stati provati 50 test salivari su altrettanti alunni della terza media. A regime i test verranno effettuati dai genitori degli alunni ogni quindici giorni. Le provette verranno poi mandate in laboratorio per essere processate e dare un responso entro le 24 ore. In caso di risultato positivo il laboratorio interverrà direttamente sulla famiglia predisponendo eventuali quarantene e le misure necessarie.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata