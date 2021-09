I nuovi casi sono 4.664 in 24 ore, con 34 morti

Sono 4.664 i nuovi casi di Covid registrati nel nostro Paese in 24 ore secondo il bollettino del Ministero della Salute. 34 le vittime. Sono invece 559 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 12 in più rispetto al giorno precedente. Gli ingressi giornalieri, secondo il bollettino del ministero della Salute, sono 36. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.113, in lieve diminuzione. Intanto da domani banco di prova a scuola sul green pass: quattro milioni gli studenti che tornano tra i banchi in dieci regioni.

