Matshidiso Moeti ha lanciato l'allarme in una conferenza stampa

(LaPresse) – La già scarsa quantità di vaccini Covid-19 in Africa ha subito un altro colpo significativo. Il direttore dell’ufficio regionale dell’Oms in Africa ha dichiarato giovedì che per varie ragioni, tra cui le dosi di richiamo (e le eventuali terze dosi), “riceveremo il 25% in meno di dosi di quanto ci aspettassimo entro la fine dell’anno”. Matshidiso Moeti ha lanciato l’allarme in una conferenza stampa quando i Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno affermato che poco più del 3% delle persone in tutto il continente africano è stato completamente vaccinato.

