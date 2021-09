Presidiati tutti i varchi con agenti in divisa e in borghese

(LaPresse) A Napoli flop della manifestazione annunciata sui social dai movimenti ‘No green pass‘ e ‘No vax‘. Alla stazione di piazza Garibaldi blindata dalle forze dell’ordine, Solo due i manifestanti che, muniti di bandiera tricolore gridano ‘no green pass, no green pass’. Presidiati tutti i varchi con agenti in divisa e in borghese e rigidi controlli agli ingressi.

