La manifestazione, fatta da una ventina di persone, contro l'obbligo della certificazione per salire sui treni

(LaPresse) Una ventina di manifestanti no Green pass si sono riuniti fuori dalla stazione Porta Nuova di Torino nel giorno in cui scatta l’obbligo della certificazione per utilizzare i treni. Il presidio – pacifico – davanti all’ingresso di via Sacchi. Un solo manifestante è stato portato via dalla polizia dopo aver rifiutato di fornire le sue generalità agli agenti.

