In tantissimi in giro senza la mascherina tornata d'obbligo anche all'aperto

(LaPresse) Controlli delle forze dell’ordine aumentati in Sicilia per il rispetto delle misure anti-covid dopo il ritorno della Regione in zona gialla. Nel centro storico di Palermo tanti gli interventi degli agenti di polizia per ricordare l’uso della mascherina da oggi tornata d’obbligo anche all’aperto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata