L’Italia non è più completamente ‘bianca’: scatta, da oggi, la zona gialla in Sicilia e con il cambio di colore tornano le mascherine all’aperto. Ecco tutte le regole.

MASCHERINE. In zona gialla, le mascherine devono essere obbligatoriamente indossate in tutti i luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus) e in tutti i luoghi all’aperto. L’obbligo non vale per i bambini sotto i 6 anni, persone impossibilitate per invalidità e patologia e i loro accompagnatori, mentre si fa sport, si mangia o si beve; quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.

BAR E RISTORANTI. Restano aperti con il consumo al banco o all’aperto consentiti a tutti, mentre all’interno si consuma solo con il green pass e con un limite di 4 persone al tavolo.

BAMBINI. Gli under 12 sono esentati dalla certificazione verde.

ALBERGHI. I clienti delle strutture ricettive possono accedere senza pass ai servizi di ristorazione offerti in via esclusiva ai clienti, mentre il certificato serve se sono aperti anche al pubblico.

FIERE SAGRE ED EVENTI. Possono svolgersi, con l’obbligo di green pass.

MUSEI CINEMA E TEATRI. Sono aperti con le norme di distanziamento – almeno un metro – e il limite di capienza che non deve superare il 50%.

Gli utlimi dati dei contagi Covid in Sicilia

Secondo l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute ieri in Sicilia i nuovi contagi sono stati 1.369.

