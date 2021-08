Clienti e commercianti non indossano la mascherina

(LaPresse) Anche al mercato di Ballarò di Palermo sono in pochi a rispettare le regole anti-Covid, tornate in vigore da oggi con il rientro della Sicilia in zona gialla. In pochi tra i commercianti e i clienti, infatti, indossano la mascherina come prevedono le nuove restrizioni.

