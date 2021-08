L'assessore alla Sanità della Regione: "Chi non si vaccina sarà sanzionato"

“Non sono tanti numeri: abbiamo un 2 o 3 per cento. Stiamo applicando la legge, mandando le note ai diretti interessati di o vaccinarsi oppure attivando le procedure previste, dalla diffida al cambio di mansione, fino al licenziamento dove ci sono situazioni reiterate e immotivate”. È quanto ha dichiarato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, sui provvedimenti presi da alcune Asl del Lazio contro operatori sanitari ancora non vaccinati. “Siamo nell’ordine di centinaia su una popolazione di operatori sanitari che è di oltre 100mila. Quei numeri vanno monitorati e coloro che non vogliono vaccinarsi senza motivazione valida riceveranno le sanzioni previste dalla legge”, ha aggiunto D’Amato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata