Il commissario straordinario Figliuolo invita le Regioni ad attivarsi per creare corsie preferenziali per i più giovani

Appello dei pediatri a favore del vaccino anti Covid anche per i più giovani. In accordo con la American Academy of Paediatrics, la Società Italiana di Pediatria avverte l’esigenza di beneficiare di uno specifico intervento di prevenzione vaccinale Covid19 per l’eta pediatrica. “In questo modo, sarà possibile permettere di prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenute da varianti emergenti con maggiore trasmissibilità”, scrive la Sip sui canali social.

Figliuolo a Regioni: “Da 16 agosto vaccini senza prenotazione a 12-18enni”

Il commissario straordinario Figliuolo intanto invita le Regioni ad attivarsi per favorire e accelerare la vaccinazione dei ragazzi. Per “dare maggiore impulso alla vaccinazione dei più giovani” nella fascia di età 12-18 “in previsione della riapertura delle scuole e anche dell’avvio della prossima stagione sportiva” il commissario straordinario all’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo invita le Regioni a partire dal prossimo 16 agosto a “predisporre corsie preferenziali per l’ammissione alle somministrazioni dei cittadini” in quella fascia di età “anche senza prenotazione”. Lo si legge nella lettera inviata dalla struttura commissariale alle Regioni.

Vaccini, Galli: “Fondamentale per under 12”

“Il vaccino per gli under 12 è fondamentale perché, con la riapertura delle scuole, la diffusione fra i bambini fa da elemento di diffusione incoercibile. In altre parole, senza aver vaccinato tutta la popolazione, bambini compresi, la possibilità di contenere il fenomeno diventa complicata. Poi, bisognerà vedere se il futuro non ci riservi, come è probabile che sia, la necessità di un vaccino aggiornato alle varianti che circolano adesso per poter veramente combattere la malattia”. Lo ha detto a Sky TG24 Massimo Galli, direttore della clinica di Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, ospite di ‘Buongiorno’.

