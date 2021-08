FOTO ARCHIVIO

L'azienda fa sapere che i dipendendi sprovvisti di certificato verde potranno mangiare in un tendone allestito nel piazzale della ditta

L’rsu Fim-Cisl della Hanon System di Campiglione Fenile, nel Torinese, ha dichiarato per venerdì 13 agosto due ore di sciopero per protestare contro la decisione dell’azienda di consentire l’accesso alla mensa solo ai dipendenti con green pass. Gli altri potranno mangiare in un tendone allestito nel piazzale della ditta. Come fa sapere Davide Provenzano, leader della Fim Cisl Torino, lo sciopero prevede l’uscita anticipata su tutti i turni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata