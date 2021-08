Via libera del governo: da settembe obbligo per per scuola, università e trasporti

Via libera da parte del Consiglio dei ministri al decreto sul Green Pass per scuola, università e trasporti a lunga percorrenza.

Professori e personale di scuola e università che non si doteranno di Green Pass saranno considerati assenti ingiustificati: a decorrere dal quinto giorno di assenza “il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento”.

Resta l’obbligo del Green Pass per gli studenti universitari nel decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri. Il tema è stato lungamente discusso durante la riunione, con diverse pressioni per eliminare la norma. Nel testo del provvedimento stilato a inizio del Cdm, infatti, vi era un punto interrogativo. A un certo punto della riunione infatti la misura era stata depennata per poi essere reinserita.

