Valentina Manna dell'Asl Roma 6: "L'attacco ha portato ritardi ma il piano va avanti"

L’attacco informatico subito dalla Regione Lazio non ferma il piano di vaccinazioni messo in campo. Anche oggi i camper predisposti per velocizzare i tempi della campagna vaccinale sono andati in strada. A Ciampino il servizio è rivolto principalmente ai lavoratori del mercato che ogni mercoledì è frequentato da circa 4 mila persone. “L’attacco ai dati al sistema ci ha portato un po’ di ritardo nelle procedure – spiega Valentina Manna, medico della Asl Roma 6 – ma il piano va avanti. Abbiamo attivato un procedimento diverso con inserimento dei dati a mano in un foglio excel che poi trasmettiamo in Regione”. “L’affluenza è buona e la soluzione del Camper incentiva anche i più dubbiosi – spiega il comandante della polizia locale di Ciampino, Roberto Antonelli – supportiamo l’Asl Rm6 insieme alla protezione civile qui al mercato per raggiungere anche i tanti stranieri che lavorano qui ed hanno un banco. Per rendere l’attesa più accogliente abbiamo anche predisposto una sala cinema”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata