Processati 209.719 tamponi. Il tasso di positività scende al 2,3%. Aumentano ancora i ricoveri nei reparti ordinari e in terapia intensiva

Di nuovo in crescita il numero dei casi da coronavirus in Italia. Secondo i dati del Ministero della Salute, i positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 4.845, ben 1.655 in più rispetto a ieri.

I tamponi processati – tra antigenici e molecolari – sono stati 209.719, vale a dire 126.496 in più rispetto a ieri.

Il tasso di positività si attesta al 2,3%, in calo di un punto e mezzo percentuale rispetto a 24 ore fa.

I decessi sono 27, quattro in più rispetto a ieri, per un totale di 128.115 vittime da inizio pandemia.

Aumentano ancora i ricoveri nei reparti Covid ordinari (+126) e in terapia intensiva (+9).

